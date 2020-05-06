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Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока

Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока
Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Егоров сообщил, что ФНС с 1 мая запустила механизм предоставления субсидий малому бизнесу на выплату зарплат. Субсидию могут получить малые и средние компании, а также индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, если по состоянию на 1 марта у них не было недоимок и они не находятся в состоянии банкротства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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