Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока

Анастасия Иванова

Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Егоров сообщил, что ФНС с 1 мая запустила механизм предоставления субсидий малому бизнесу на выплату зарплат. Субсидию могут получить малые и средние компании, а также индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, если по состоянию на 1 марта у них не было недоимок и они не находятся в состоянии банкротства.