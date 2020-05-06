Законы, вступающие в силу с 6 мая

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 571 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректированы Правила предоставления субсидий производителям колесных транспортных средств. В частности, внесены изменения в требования, которым должен соответствовать производитель на момент заключения договора о предоставлении средств. Установлена новая форма расчета субсидий.

Также расширен перечень условий для получения субсидии. Определено, что в отношении транспортных средств, которые выпущены после 1 июля 2020 года, необходимо оформление электронных паспортов транспортных средств.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 573 «О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации»

Расширены полномочия Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Ведомство будет устанавливать: требования к земельному или лесному участку, который предназначен для любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; ограничения любительской и спортивной охоты в отношении вышеуказанных охотничьих ресурсов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 578 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 504»

Актуализирован перечень имущества, относящегося к федеральным автомобильным дорогам общего пользования, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. В частности, из него исключено имущество, которое относится к магистральным трубопроводам и линиям энергопередачи.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 579 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, устанавливающие требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий)»

Внесены изменения в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и организаций, находящихся в его ведении. В них включены мероприятия по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении по почте.

Также скорректированы требования к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения. Установлены меры по защите служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 580 «О сотрудничестве с национальными органами иностранных государств, осуществляющими регулирование в области промышленной безопасности, по вопросам развития национальных систем регулирования в области промышленной безопасности»

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору будет сотрудничать с национальными органами иностранных государств, осуществляющими регулирование в области промышленной безопасности, которые эксплуатируют, сооружают или планируют к сооружению опасные производственные объекты по российским проектам, а также эксплуатируют или планируют к эксплуатации технологическое оборудование для них, по вопросам развития национальных систем регулирования в области промышленной безопасности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 581 «О внесении изменения в пункт 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Скорректирован порядок признания жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Установлено, что если оценка жилых помещений жилищного фонда РФ, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, проводиться межведомственной комиссией, то решение о признании их пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также аварийными и подлежащими сносу или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 года № 586 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564»

Внесены изменения в порядок составления проектов планировки территории, на которых предусмотрено размещение одного или нескольких линейных объектов. В графическую часть проекта планировки территории должен быть включен чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. Кроме того, на схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, отображаются также границы особо охраняемых природных территорий и лесничеств.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 года № 587 «О внесении изменений в Правила взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Уточнен перечень сведений, которые указываются в уведомлении о неисполнении установленных обязанностей, которое ведомство направляет организатору распространения информации в Интернете. Также скорректирован порядок ограничения доступа к ресурсу по решению суда.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 года № 593 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18»

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) разрешено инвестировать в юани и китайские гособлигации.

Кроме того, Китай включен в перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 года № 594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу управления самоходными машинами»

На шесть месяцев продлены сроки действия регистрационного знака «Транзит», удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) и свидетельства о прохождении техосмотра, которые истекают в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года.

Также с 1 апреля по 31 августа 2020 года владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Государственной инспекции или органах гостехнадзора в течение 90 суток (ранее 10) после приобретения, выпуска, снятия с учета, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 600 «О Дне работника скорой медицинской помощи»

Установлен новый профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Он будет отмечаться 28 апреля.