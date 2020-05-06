Знаки Зодиака и их скрытые покровители: малые планеты

Вадим Карасев

Существуют так называемые транснептуновые объекты — малые планеты вроде Плутона. Считается, что они тоже могут влиять на жизнь некоторых Знаков Зодиака и всего человечества в целом.

Скрытыми эти объекты называют из-за того, что они расположены на огромнейшем расстоянии. Из-за этого человечество ничего не знало о них еще, скажем, 20 лет назад. Их влияние периодическое и неординарное. Именно поэтому в обычных гороскопах они не учитываются.

Эрида

Эрида — самый массивный объект, который обращается вокруг Солнца в поясе Койпера. Одно время ученые хотели даже внести Эриду в список планет Солнечной системы. По размеру она почти такая же, как и Плутон, но расположена почти вдвое дальше, что затрудняло ее поиски учеными.

Она обращается вокруг Солнца по огромной вытянутой орбите, делая один оборот за 560 земных лет. Астрологический смысл Эриды очень важен. Ее называли именем греческой богини раздора, но это не соответствует ее характеру. Это младшая сестра Плутона, которая являет собой его полную противоположность. Это планета с ярко выраженными положительными свойствами.

Ее приближение к Солнцу и Земле знаменует собой приостановление конфликтов и войн. Эрида снижает агрессию, причем больше всего этому подвержены Овны, Тельцы, Весы и Скорпионы. Именно на людей этих Знаков Зодиака она влияет сильнее всего, когда находится близко к точке перигелия.

Хаумеа

Хаумеа (ударение на букву «Е») является одним из карликовых транснептуновых объектов. Это одна из самых интересных систем, находящихся за орбитой Нептуна. Хаумеа — не просто маленький объект, а удивительная по своим свойствам система.

Во-первых, у нее ярко-выраженная форма яйца. Во-вторых, у нее есть аж целых два малюсеньких спутника. Третий удивительный факт — у этой планеты со средним диаметром всего в 1600 километров есть система колец — прямо как у гиганта Сатурна.

Хаумеа не так уж и далека — ее орбита чуть больше орбиты Плутона, а значит, влияние на людей почти такое же сильное. Назвали объект в честь гавайской богини плодородия, но, к сожалению, Хаумеа не несет в себе почти ничего хорошего. Астрологическая роль этой планеты — хаос. К счастью, речь идет о простом «перемешивании» энергетики. Простыми словами, Хаумеа являет собой некий источник помех для других планет. Также она благотворно влияет на творческое мышление людей. Особенно тех, кто рожден под Знаками Рыб, Льва и Девы.

Макемаке

Макемаке — имя Бога изобилия. Планета делает оборот вокруг Солнца за 306 лет. По своим размерам планета составляет три четверти от размера известного Плутона. Также Макемаке имеет красноватый бледный оттенок поверхности.

Астрономы не особо заинтересованы в его исследовании, потому что у него нет ни спутников, ни колец, ни чего-то примечательного, но астрологи считают Макемаке младшим братом красной планеты Марса. Всему виною схожий цвет.

Этот объект при приближении к Солнцу мотивирует двигаться вперед, но не с жестокостью и силой воли, как Марс, а с хитростью. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечатют, что данный объект повышает интеллектуальные способности людей, особенно Близнецов, Козерогов и Водолеев.

Седна

Один из главных «любимчиков» астрономов носит красивое имя эскимосской богини зверей. Объект является самым удаленным из всех значимых в Солнечной системе. Ее период обращения невероятно огромен и составляет аж 11 000 лет.

Ее орбита очень сильно вытянута и напоминает орбиты комет, поэтому периодически планета подлетает к Солнцу на довольно близкое по космическим меркам расстояние — 90 астрономических единиц.

Астрологи считают Седну повелительницей любви и добра. Когда она приближается к Земле, останавливаются войны и в дело идет только любовь. Как бы то ни было, она постоянно пытается настроить на позитивный лад всех нас, а в особенности людей таких Знаков, как Рак, Стрелец, Водолей и Рыбы.