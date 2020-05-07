24-летняя Флоренс Пью о своих отношениях с 45-летним Заком Браффом: "Я имею право встречаться с тем, с кем захочу!"

Вадим Карасев

24-летней известной британской актрисе Флоренс Пью часто приходится сталкиваться с нападками хейтеров из-за 21-летней разницы в возрасте с 45-летним бойфрендом Заком Браффом. В новом номере журнала Elle, которому она дала интервью, звезда фильма "Маленькие женщины" (Little Women) вновь высказалась на эту тему.

Я имею право тусоваться и встречаться с кем угодно! Я — актриса, потому что мне нравится играть. И я не возражаю, чтобы люди смотрели за мной и моей жизнью, но у людей нет права учить меня моей личной жизни. Я знаю, что нахождение в центре внимания подразумевает то, что люди могут вторгаться в вашу частную жизнь и иметь свое мнение о ней, но странно, что нормальные люди позволяют себе демонстрировать такую ненависть и высказывать мнения о той части моей жизни, которую я не выставляю напоказ,

— сказала Флоренс.





С Браффом Пью встречается уже больше года. Свои отношения с американским актером она подтвердила только месяц назад, опубликовав в инстаграме его снимок. После этого она получила большое количество негативных комментариев от хейтеров, которые писали ей о большой, по их мнению, разнице в возрасте с бойфрендом. В результате актриса даже была вынуждена записать видеообращение, в котором рассказала, что с таким негативом в соцсетях столкнулась впервые, а также заявила, что сама вправе решать, кого ей любить и с кем строить отношения.





Зак Брафф

Странная сторона славы заключается в том, что ты позволяешь тысячам людей разрывать себя на части, хотя ты и не выставляешь эту свою часть на публику. Я хочу сказать: разве не странно, что незнакомый человек может разорвать чьи-то отношения, и это разрешено?

— заключила она.



