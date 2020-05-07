Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » 24-летняя Флоренс Пью о своих отношениях с 45-летним Заком Браффом: "Я имею право встречаться с тем, с кем захочу!"

24-летняя Флоренс Пью о своих отношениях с 45-летним Заком Браффом: "Я имею право встречаться с тем, с кем захочу!"

24-летняя Флоренс Пью о своих отношениях с 45-летним Заком Браффом: "Я имею право встречаться с тем, с кем захочу!"

24-летней известной британской актрисе Флоренс Пью часто приходится сталкиваться с нападками хейтеров из-за 21-летней разницы в возрасте с 45-летним бойфрендом Заком Браффом. В новом номере журнала Elle, которому она дала интервью, звезда фильма "Маленькие женщины" (Little Women) вновь высказалась на эту тему.

Я имею право тусоваться и встречаться с кем угодно! Я — актриса, потому что мне нравится играть. И я не возражаю, чтобы люди смотрели за мной и моей жизнью, но у людей нет права учить меня моей личной жизни. Я знаю, что нахождение в центре внимания подразумевает то, что люди могут вторгаться в вашу частную жизнь и иметь свое мнение о ней, но странно, что нормальные люди позволяют себе демонстрировать такую ненависть и высказывать мнения о той части моей жизни, которую я не выставляю напоказ,

— сказала Флоренс.


С Браффом Пью встречается уже больше года. Свои отношения с американским актером она подтвердила только месяц назад, опубликовав в инстаграме его снимок. После этого она получила большое количество негативных комментариев от хейтеров, которые писали ей о большой, по их мнению, разнице в возрасте с бойфрендом. В результате актриса даже была вынуждена записать видеообращение, в котором рассказала, что с таким негативом в соцсетях столкнулась впервые, а также заявила, что сама вправе решать, кого ей любить и с кем строить отношения.


Зак Брафф

Странная сторона славы заключается в том, что ты позволяешь тысячам людей разрывать себя на части, хотя ты и не выставляешь эту свою часть на публику. Я хочу сказать: разве не странно, что незнакомый человек может разорвать чьи-то отношения, и это разрешено?

— заключила она.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил расследование
Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Партия роста получила отказ от Минюста в проведении онлайн-съезда
Партия роста получила отказ от Минюста в проведении онлайн-съезда
Товарооборот России и Китая достиг $ 33,56 млрд
Товарооборот России и Китая достиг $ 33,56 млрд
Названы главные проблемы фитнес-браслетов
Названы главные проблемы фитнес-браслетов
Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году
Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Смерть жены от рака, гибель сына, самоубийство. Череда несчастий Леонида Дьячкова
Смерть жены от рака, гибель сына, самоубийство. Череда несчастий
Оценена вероятность заразиться коронавирусом через доставку
Оценена вероятность заразиться коронавирусом через доставку
Три быстрых гадания, которые ответят на любой вопрос
Три быстрых гадания, которые ответят на любой вопрос
В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год президентства
В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год
24-летняя Флоренс Пью о своих отношениях с 45-летним Заком Браффом: "Я имею право встречаться с тем, с кем захочу!"
24-летняя Флоренс Пью о своих отношениях с 45-летним Заком Браффом:

Топ на сегодня

В России число инфицированных Covid-19 приблизилось к 166 тысячам
В России число инфицированных Covid-19 приблизилось к 166 тысячам
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса
Туркмения отправит России гуманитарную помощь
Туркмения отправит России гуманитарную помощь

Еще по теме

Флоренс Пью и Зак Брафф подтвердили свои отношения
Умерла звезда «Семейки Брэди» Флоренс Хэндерсон
Эмма Стоун столкнулась с дискриминацией женщин в Голливуде
Миранда Керр впала в тяжелую депрессию после расставания с Орландо Блумом