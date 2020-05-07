"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"

Лидия Мартынова

Трубоукладчик "Академик Черский", принадлежащий "Газпрому" и способный достроить "Северный поток-2", направился в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром "Северного потока-2", следует из данных Vesselfinder и Myshiptracking, отслеживающих движение судов.

Трубоукладчик должен прибыть в Муркан 8 мая. На данный момент в порту уже стоит трубоукладочная баржа "Фортуна" компании "МРТС", которая также отвечает техническим требованиям датских властей для достройки "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что судно вышло из порта Калининграда и взяло курс на немецкий порт Лауффен.

Находки 10 февраля, проследовал по маршруту через Африку и 2 мая прибыл в порт Калининграда. В ходе своего рейса он многократно менял пункт назначения.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке строительства.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Германии уточнили, когда примут решение по заявке "Северного потока-2".