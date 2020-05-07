Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » "Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"

"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"

"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"
Трубоукладчик "Академик Черский", принадлежащий "Газпрому" и способный достроить "Северный поток-2", направился в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром "Северного потока-2", следует из данных Vesselfinder и Myshiptracking, отслеживающих движение судов.

Трубоукладчик должен прибыть в Муркан 8 мая. На данный момент в порту уже стоит трубоукладочная баржа "Фортуна" компании "МРТС", которая также отвечает техническим требованиям датских властей для достройки "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что судно вышло из порта Калининграда и взяло курс на немецкий порт Лауффен.


Находки 10 февраля, проследовал по маршруту через Африку и 2 мая прибыл в порт Калининграда. В ходе своего рейса он многократно менял пункт назначения.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке строительства.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Германии уточнили, когда примут решение по заявке "Северного потока-2".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ
"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"
"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"
У Марии Иваковой подтвердился коронавирус
У Марии Иваковой подтвердился коронавирус
Эпидемия коронавируса пробудила черных кредиторов
Эпидемия коронавируса пробудила черных кредиторов
Гигантские азиатские шершни проникли в Северную Америку
Гигантские азиатские шершни проникли в Северную Америку
ЯНАО вошел в число наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу
ЯНАО вошел в число наиболее активных субъектов по оказанию помощи
Минздрав России оценил эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Минздрав России оценил эффективность масок в борьбе с коронавирусом
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев
Инфекционист Минздрава: В России вирус будет распространяться до июня
Инфекционист Минздрава: В России вирус будет распространяться до июня
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением
Брижит Бардо будут судить за расистские высказывания
Брижит Бардо будут судить за расистские высказывания

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Встал на якорь. "Академик Черский" прибыл в российский порт
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Судно для завершения "Северного потока — 2" дошло до Калининграда