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Антон Криворотов получил травму позвоночника на съемках «Холостяка»

Антон Криворотов получил травму позвоночника на съемках «Холостяка»
Главный герой телепроекта ТНТ упал с дерева и серьезно травмировался — повреждены несколько позвонков. Инцидент произошел во время поездки Антона в Воронеж, где он знакомился с семьей Насти Ковалевой.

В предстоящем выпуске шоу «Холостяк» Антон встретится с родными конкурсанток. Для встречи с бабушкой Насти Ковалевой вся съемочная группа отправилась в деревню под Воронежем — там девушка провела свое детство.  

Приехав в небольшое село, Криворотов решил прогуляться по окрестностям, и на него нахлынули воспоминания о временах, когда он сам был маленьким. Особенно впечатлил стоматолога домик, сооруженный прямо на дереве. Молодой человек, поддавшись эмоциям, решил забраться в него, не обращая внимания на протесты Насти. Ему почти удалось это сделать, но в какой-то момент сухой сук под его ногой треснул и сломался — Антон рухнул на землю.

«Точно такой же домик был в моем детстве. Это был порыв, мне очень захотелось залезть. В итоге я очень неудачно упал. Мы закончили съемки, я вернулся в отель, а через некоторое время понял, что из-за сильного отека у меня не поднимается нога. Я срочно поехал в Москву, чтобы сделать МРТ. Диагноз: перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков. С родителями Лизы Адаменко я уже знакомился в корсете», — рассказал позже Криворотов.


В новой серии стоматолог пообщается также с близкими Барбары Пино. Правда, беседовать предстоит по видеосвязи, так как родня девушки живет на Кубе. 

Напомним, что Пино является фавориткой Холостяка в одноименном реалити-шоу. Антон тоже приглянулся девушке, иначе бы она не попросту не осталась на проекте. 

«Была уверена, что Холостяк на 100% не будет соответствовать моим вкусовым предпочтениям. Но всегда было любопытно, как сам съемочный процесс происходит. И решила рискнуть, думая о том, что если Холостяк не понравится, тут же уеду домой после первой съемки. Другие мысли даже в голову не приходили», — говорила Барбара. 

Напомним, что в минувшее воскресенье показали выпуск, в котором девушки посетили родной город антона — Саратов. В конце серии проект покинула Дарья Хаитметова. Она даже отказалась прощаться с Криворотовым, заявив ему: «Ты выбрал других женщин». 

Фото: пресс-служба, кадры из выпуска

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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