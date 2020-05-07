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Авторы «Призраков дома на холме» создают новый хоррор-сериал для Netflix

Авторы «Призраков дома на холме» создают новый хоррор-сериал для Netflix
По данным Variety, авторы «Призраков дома на холме» адаптируют для Netflix роман Кристофера Пайка «Полуночный клуб».

Книга 1994 года повествует о группе тинейджеров, пациентов хосписа, которые собираются по ночам в учреждении, рассказывая друг другу страшные истории. Они заключают между собой пакт, что тот, кто умрёт первым, выйдет с ними на контакт с того света.

По данным источников, проект не будет чистой экранизацией, а включит и элементы других историй Пайка.
Заниматься им будут Майк Флэнаган и Леа Фонг, которые работают в том числе над вторым сезоном хоррор-антологии «Призраков», релиз которого должен состояться в этом году.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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