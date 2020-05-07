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Байден опережает Трампа в рейтингах перед выборами, - опрос

Байден опережает Трампа в рейтингах перед выборами, - опрос
По данным последних социальных опросов в Соединенных Штатах, в предвыборных рейтингах действующего президента Дональда Трампа опережает бывший вицепрезидент Джо Байден.

Опрос, опубликованный 6 мая, показывает, что по крайней мере на несколько процентных пунктов Байден находится впереди Трампа. В частности, на стороне экс-вицепрезидента оказались сейчас 46% зарегистрированных избирателей. Трампа поддерживает 42% избирателей. Также 4% опрошенных заявили, что собираются голосовать за другого кандидата, а еще 5% сказали, что не уверены в своем выборе.
По сравнению с опросами на прошлой неделе, разница между кандидатами сократилась - ранее она составляла 6% (47% поддержки у Байдена и 41% - у Трампа).
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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