Байден опережает Трампа в рейтингах перед выборами, - опрос

Анастасия Иванова

По данным последних социальных опросов в Соединенных Штатах, в предвыборных рейтингах действующего президента Дональда Трампа опережает бывший вицепрезидент Джо Байден.Опрос, опубликованный 6 мая, показывает, что по крайней мере на несколько процентных пунктов Байден находится впереди Трампа. В частности, на стороне экс-вицепрезидента оказались сейчас 46% зарегистрированных избирателей. Трампа поддерживает 42% избирателей. Также 4% опрошенных заявили, что собираются голосовать за другого кандидата, а еще 5% сказали, что не уверены в своем выборе.По сравнению с опросами на прошлой неделе, разница между кандидатами сократилась - ранее она составляла 6% (47% поддержки у Байдена и 41% - у Трампа).