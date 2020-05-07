Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши

Влада Некрасова

Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Ранее источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что республика намерена до конца года начать прокачку нефти по трубе из Польши на свой НПЗ в Мозыре, а объем поставок предполагается в размере около 100 тысяч тонн в месяц.