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Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши

Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши
Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Ранее источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что республика намерена до конца года начать прокачку нефти по трубе из Польши на свой НПЗ в Мозыре, а объем поставок предполагается в размере около 100 тысяч тонн в месяц.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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