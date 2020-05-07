Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом

Влада Некрасова

Британский стрит-арт художник, работающий под псевдонимом Бэнкси, опубликовал в инстаграме новую работу, посвященную теме пандемии коронавируса и сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).

На картинке изображен мальчик в комбинезоне. Ребенок играет с фигуркой медсестры-супергероя: она в защитной маске и плаще. Рядом стоит мусорное ведро, в котором лежат персонажи комиксов Бэтмен и Человек-паук.

По информации The Guardian, изображение под названием "Game changer" появилось в коридоре больницы общего профиля в Саутгемптоне (графство Хэмпшир). Там же художник оставил для работников записку со словами: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, мой рисунок немного осветит это место, даже если он черно-белый".

Позже представитель Бэнкси рассказал, что когда все ограничения будут сняты, рисунок выставят на аукционе, чтобы собрать средства для благотворительных организаций NHS.