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Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом

Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
РИА Новости. Британский стрит-арт художник, работающий под псевдонимом Бэнкси, опубликовал в инстаграме новую работу, посвященную теме пандемии коронавируса и сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).

На картинке изображен мальчик в комбинезоне. Ребенок играет с фигуркой медсестры-супергероя: она в защитной маске и плаще. Рядом стоит мусорное ведро, в котором лежат персонажи комиксов Бэтмен и Человек-паук.

По информации The Guardian, изображение под названием "Game changer" появилось в коридоре больницы общего профиля в Саутгемптоне (графство Хэмпшир). Там же художник оставил для работников записку со словами: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, мой рисунок немного осветит это место, даже если он черно-белый".


Позже представитель Бэнкси рассказал, что когда все ограничения будут сняты, рисунок выставят на аукционе, чтобы собрать средства для благотворительных организаций NHS.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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