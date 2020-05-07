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Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое

Бэнкси показал картину о медсестре-супергероеФото: Instagram / banksy

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал свою новую картину, нарисованную в больнице Саутгемптон в английском графстве Хэмпшир. Об этом сообщает BBC News.

Художник изобразил мальчика в комбинезоне, который сидит возле корзины для бумаг, где лежат фигурки Человека-паука и Бэтмена. В руках ребенок держит игрушечную медсестру. Ее маска, развевающаяся накидка и поза напоминают образ супергероя комиксов, летящего на помощь. Единственная цветная деталь рисунка — это красная эмблема креста на груди медсестры.

«Правила игры меняются», — написал Бэнкси к публикации своей работы в Instagram. Он также оставил сотрудникам больницы записку, в которой поблагодарил их за работу. «Надеюсь, это немного озарит место, даже если оно будет только черно-белым», — пишет художник.

В апреле Бэнкси представил в Instagram фотографию инсталляции в туалете, посвященной самоизоляции во время пандемии коронавируса. Фотографию картины он сопроводил подписью: «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома». В новой работе художник изобразил крыс, устроивших погром в ванной комнате.

Бэнкси является одним из самых известных уличных художников. В своих работах он обращает внимание на важные социально-политические темы, направленные против политики, войны и капитализма. Его личность не раскрыта, сейчас существует множество версий о том, кто скрывается за творческим псевдонимом.

6 мая сообщалось, что число погибших от коронавируса в Великобритании превысило 30 тысяч. Количество новых выявленных случаев заражения за 24 часа выросло на 6111. Всего в стране насчитывается 202,4 тысячи случаев заражения.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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