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Богданов провел телефонный разговор с главой представительства ЕС

Богданов провел телефонный разговор с главой представительства ЕС
Замминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов обсудил с главой представительства ЕС в России Маркусом Эдерером ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщили в МИД России.

Телефонный разговор Богданова с Эдерером по его инициативе состоялся 7 мая.

"В ходе обстоятельной беседы было обсуждено последнее развитие внешнеполитической и гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику урегулирования ливийского и сирийского кризисов, а также палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении МИД.


ООН. В этом контексте была отмечена важность координации усилий России и Европейского союза, в т.ч. в рамках "квартета" международных посредников в интересах содействия налаживанию конструктивных палестино-израильских переговоров на основе принципа создания двух государств", - добавили в ведомстве.
# В мире
По материалам: ria.ru

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