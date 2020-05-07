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Бытовая эзотерика: 7 вещей-вредителей, которые нельзя держать в спальне

Бытовая эзотерика: 7 вещей-вредителей, которые нельзя держать в спальне

Спальня — одно из мест силы в доме, поэтому в ней все должно быть направлено на гармонию и уют. Советы специалистов в области биоэнергетики помогут отказаться от вещей, которые вредят семейному счастью.

Существует множество советов по обустройству спальни, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с древним учением фэн-шуй. В нем многие найдут полезные рекомендации, которые помогут сохранить любовь или привлечь ее. Также важно знать о том, что есть вещи-вредители, забирающие счастье из семей. Им не место в спальне, а значит, настала пора провести ревизию, чтобы вернуть в дом гармонию.


1. Цветы. Безусловно, живые цветы привносят в дом позитивную энергетику, но не все их них подходят для спальни. Есть растения-мужегоны, из-за которых бывает невозможно построить крепкие отношения. Таким цветам лучше не оставаться в доме, а тем более в спальне. Также не место в спальне икебанам и сухим цветам, которые несут отрицательную энергетику.

2. Информационный шум. Множество книг, газет и журналов в спальне несут отрицательную энергетику. Любителям почитать перед сном можно оставить любимую книгу на тумбочке, но лучше отказаться от стеллажей с большим количеством бумажной продукции. Такие предметы не дают полноценно расслабиться во время сна и после пробуждения заставляют вас чувствовать себя уставшими.

3. Зеркала. В спальне зеркалу будет место лишь в том случае, если оно не отражает кровать. Зеркала обладают сильной энергетикой, и во время сна спящие люди могут стать заложниками так называемого зазеркалья — потустороннего мира, через который в дом могут проникнуть сущности, вредящие счастью семьи.

4. Фотографии. Речь не идет об изображениях счастливых детей и семейной паре. Отказаться стоит от фотографий, на которых изображены умершие люди, события, несущие отрицательный окрас. Не место в спальне и картинам, изображающим природные и иные катаклизмы. Эти предметы ведут к неприятностям, связанным с бессонницей и энергетическим дисбалансом.


5. Электроника. Большое количество гаджетов также не должно находиться в спальне. Компьютеры, планшеты, телефоны и прочие необходимые для современной жизни предметы могут храниться в зале, иначе сон вряд ли будет спокойным.

6. Предметы, связанные со смертью. Шкуры животных, чучела, рога и прочие атрибуты, связанные с миром мертвых, не привнесут в спальню позитивной энергетики. Напротив, эти вещи, словно вампиры, будут тянуть из людей жизненные силы, раз за разом ослабляя их биополе.

7. Хлам. Порой в спальнях стоят громоздкие шкафы, в которых наберется множество вещей, совершенно не нужных хозяевам. Любые поломанные вещи, рваную и испорченную одежду лучше вынести из дома, чтобы исключить приток негатива. То же самое касается вещей, которые больше не радуют. Это может быть подарок от неприятного человека или одежда, в которой хозяева пережили не лучший период в своей жизни.

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По материалам: dailyhoro.ru

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