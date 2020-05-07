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Бывший муж Юлии Началовой вернул украденные со счетов 21,5 миллиона

Бывший муж Юлии Началовой вернул украденные со счетов 21,5 миллиона
Бывший муж Юлии Началовой выиграл дело у предпринимателя Романа Щербакова. В 2013 году футболист лишился 48 миллионов. В их пропаже были задействованы сотрудники кредитной организации.

Алдонин потерял деньги в результате мошенничества работников банка «Замоскворецкий». Главный обвиняемый по делу Янис Павлов сбежал из России. В ходе нескольких судебных разбирательств Евгению удалось получить 21 миллион, который по подложному займу был обналичен Щербаковым. Также бывший полузащитник сборной России и ЦСКА  получит еще деньги за имущество предпринимателя. Эта сумма составляет семь миллионов. 

Алдонин начал судиться летом прошлого года. Он подал иск на МВД, так как ведомство не помогало ему разобраться с хищением средств с банковского счета. «Раз следствие не захотело взыскать данную сумму с обвиняемого, то по закону мы можем взыскать ее с государства в лице МВД. Сумма в 47,3 миллиона соответствует действительности. Она складывается за вычетом 700 тысяч, которые мы взыскали с агентства по страхованию вкладов, так как денежные средства были похищены работниками банка, а подписи вкладчика были подделаны. Все было сделано так, будто он сам получил деньги, но экспертиза показала, что подписи не соответствовали подписям моих доверителей», — заявил тогда юрист Алдонина. 

К счастью, все судебные дела теперь завершены. Недавно стало известно, что квартира покойной Юлии Началовой, умершей от сепсиса в 2019 году, не отойдет другим лицам. Этим имуществом сможет распоряжаться ее дочь Вера, когда достигнет совершеннолетия. 

Евгений заботится о старшей дочери и проводит с ней много времени. Гораздо больше общаемся. Ребенок как губка впитывает в себя все. Надо больше уделять ему времени, тогда он будет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным. Многие сегодня, к сожалению, заняты больше делами, а не детьми. Это плохо», — говорил Евгений.

Также у футболиста растут двое детей от брака с женой Ольгой. Младшая дочь родилась в этом году. супруга Алдонина не против того, если Вера будет тоже жить с ними. 

Фото: Gennadiy Usoev / Legion-Media, Instagram.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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