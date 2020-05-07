ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне

Анастасия Иванова

Банк России в своем базовом прогнозе исходит из того, что смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса начнется в РФ уже в июне, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

В ответ на ускорение распространения коронавируса в России руководство страны объявило неделю с 30 марта нерабочей. С тех пор период нерабочих дней был продлен на весь апрель и далее до 11 мая включительно. В этих условиях динамика российской экономики в 2020 году будет в значительной мере повторять траекторию мировой экономики, указывается в докладе.