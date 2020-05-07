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Чиновникам могут простить часть ошибок в декларациях о доходах

Чиновникам могут простить часть ошибок в декларациях о доходах

Недостоверные данные из банков, Росреестра и других структур, неумышленно предоставленные депутатами или выборным должностным лицам для обнародования сведений о доходах, не могут быть причиной лишения их полномочий из-за неверного заполнения деклараций. Такую поправку к законодательству предложил член фракции КПРФ в Госдуме Алексей Куринный. Рассмотреть ее в первом чтении палата планирует на одном из пленарных заседаний весенней сессии.   

Сегодня в стране достаточно широко распространена практика лишения полномочий депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основании предоставления ими недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей.

Если искажение этих сведений признается несущественным, в отношении указанных лиц могут быть применены иные меры ответственности, не связанные с лишением их полномочий.

«При этом предоставление недостоверных или неверных сведений часто происходит вследствие предоставления неверных данных со стороны официальных организаций (банков, подразделений Росреестра и других) в ответ на соответствующее официальное обращение должностного лица», — отмечает автор инициативы в пояснительной записке к законопроекту.

Алексей Куринный предлагает исключить практику лишения полномочий должностных лиц и депутатов на основании неумышленного предоставления ими или членами их семей некорректных деклараций о доходах из-за недостоверных данных, полученных ими из уполномоченных организаций.

Соответствующее уточнение, по его мнению, необходимо внести в абзац первый части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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По материалам: pnp.ru

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