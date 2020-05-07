Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячиФото: Сергей Карпухин / ТАСС

За сутки в России от коронавируса вылечились 2476 человек, с начала пандемии число выздоровевших превысило 23 тысячи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В частности, 769 человек выписаны за сутки в Москве, 158 — в Подмосковье, 85 — в Волгоградской области, 83 — в Северной Осетии, 71 — в Нижегородской области, 70 — в Воронежской области.

По данным на 7 мая, в России выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов.

Как рассказали ранее вирусологи, возможность инфицирования SARS-CoV-2 при соблюдении режима самоизоляции крайне невелика. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, вирус переносится не по воздуху, а на мельчайших капельках воды: когда они высыхают, вирус быстро погибает. Таким образом, вне организма вирус крайне неустойчив.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сила цвета: как одежда поможет в любви, работе и привлечении удачи
Сила цвета: как одежда поможет в любви, работе и привлечении удачи
Российское движение школьников и киностудия "Династия" запустили проект "Дети войны"
Российское движение школьников и киностудия "Династия" запустили
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
Москва направит 7,3 млрд рублей на строительство нового технопарка
Москва направит 7,3 млрд рублей на строительство нового технопарка
В России отметили рост числа случаев COVID-19 за сутки
В России отметили рост числа случаев COVID-19 за сутки
Экспорт нефти снова станет рентабельным для России в следующем году
Экспорт нефти снова станет рентабельным для России в следующем году
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23
Обмен «Вебмани» на «Приват24» в сервисе «7pay»
Обмен «Вебмани» на «Приват24» в сервисе «7pay»
Кабмин обсудит усовершенствование деятельности полиции
Кабмин обсудит усовершенствование деятельности полиции
Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил расследование
Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил

Топ на сегодня

"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса
Путин установил страховые гарантии для медиков в условиях борьбы с Covid-19
Путин установил страховые гарантии для медиков в условиях борьбы
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Еще по теме

Плюс еще 6 тысяч. Число случаев коронавируса в РФ превысило 80 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч
Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 313
Число жертв коронавируса в Москве превысило 700