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Что смотреть онлайн 7 мая. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 7 мая. Расписание трансляций
180 лет назад родился Петр Ильич Чайковский. По этому случаю в театре Наталии Сац – "Спящая красавица", в Гамбургском балете – "Лебединое озеро", в Пермской филармонии – "Евгений Онегин", а в Московской – произведения юбиляра исполняет Борис Березовский. В Большом — "Дон Кихот", а в Мариинском – "Мазепа", а в Метрополитен – постановка Лепажа. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (7 мая) до 1:30 (8 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись "Любовь издалека" финского композитора Кайи Саарихо. Постановка Робера Лепажа, дирижер Сусанна Мялкки. В ролях: Сюзанна Филиппс, Рик Оуэнс, Тамара Мамфорд.


начнется программа второго дня онлайн-фестиваля "Весна на балконе". Вас ждут секреты комнатных растений, мастер-класс по созданию "кошки на окошке", лекция орнитолога, виртуальное путешествие в Венгрию, заседание клуба "Читающие люди" и "Сказка о цветах".

В 11:00 Владимирский областной театр кукол приглашает мальчишек и не только на "Бармалея" по мотивам сказок Корнея Ивановича. Режиссер-постановщик Владислав Костин.

В 12:00 на YouTube-канале театра Наталии Сац начнется трансляция балета "Спящая красавица" сегодняшнего именинника П.И. Чайковского. Постановка Кирилла Симонова на основе хореографии Мариуса Петипа.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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