Что сотрудник имеет право требовать от работодателя

Алексей Вольцев

Московские компании, которым разрешается возобновить работу с 12 мая, должны обеспечить проведение тестов на наличие коронавируса у своих сотрудников, а также не допускать на рабочие места беременных женщин и лиц с симптомами ОРВИ. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно документу, помимо лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции, на рабочие места запрещается допускать ряд категорий сотрудников. Это люди с сахарным диабетом, ожирением, гипертонической болезнью второй степени, хронической обструктивной болезнью лёгких, бронхиальной астмой второй степени, симптомами ОРВИ, а также беременные женщины.

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