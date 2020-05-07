Десять миллионов зрителей посмотрели спектакли проекта "Большие гастроли"

Анастасия Иванова

Спектакли, участвующие во всероссийском театральном проекте "Большие гастроли-онлайн", за полтора месяца посмотрели в Сети более дести миллионов зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

На этой неделе рекордсмен — спектакль "Можно попросить Нину?" Московского областного государственного театра кукол, который показывали пятого мая, на шестой неделе программы.

Он набрал более 475 тысяч просмотров только в "Одноклассниках", но благодаря многоканальной системе трансляции одновременно спектакль могли увидеть также в сетях других многочисленных информационных партнеров проекта.

Пока самым популярным спектаклем, показанным в проекте, остается "Сердце не камень" по пьесе Островского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина – его посмотрели более 860 тысяч зрителей.

Всего с 26 марта по 5 мая 2020 года в проекте показали 44 спектакля 34-х театров, расположенных в 26-ти городах России (Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург, Калининград, Якутск, Иваново, Оренбург, Орск, Саратов, Липецк, Улан-Удэ, Нижний Новгород и другие), а также в Минске (Республика Беларусь).