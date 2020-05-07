Диджеи Санкт-Петербурга запустили акцию против коронавируса
Сегодня, 01:21 Алексей Вольцев
Санкт-Петербургские диджеи DJ Aleksander Kirovskiy и Dj Sergio Gareth сообщили о запуске акции против коронавируса, направленной в поддержку людей, которые устали от режима самоизоляции. Об этом, со ссылкой на диджеев, пишет информационный ресурс "Инфореактор".
Петербургские диджеи продолжают справляться со своими профессиональными задачами даже несмотря на пандемию коронавируса, которая бушует в мире. Закрытие развлекательных заведений из-за коронавируса сильно ударило по представителям профессии Dj, но диджеи не унывают и не сидят сложа руки.
Акция «Диджеи против "короны"», запущенная диджеями DJ Aleksander Kirovskiy и Dj Sergio Gareth, создана для поддержки людей, которые больше остальных устали от самоизоляции. Плюс, акция должна поддержать медиков, которым сейчас совсем тяжело.
"Мы обсудили сложившуюся ситуацию и решили организовать акцию с прямой трансляцией домашних выступлений. Первые два эфира были проведены в социальных сетях и получили отличный отклик, поэтому мы начали приглашать поучаствовать в акции наших друзей — известных в городе диджеев. Планируем начать собирать помощь для медиков, а затем, когда пандемия закончится, будет помогать, например, детским домам", — отметил Dj Sergio Gareth.
По материалам: planet-today.ru