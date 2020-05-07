Диджеи Санкт-Петербурга запустили акцию против коронавируса

Алексей Вольцев

Петербургские диджеи продолжают справляться со своими профессиональными задачами даже несмотря на пандемию коронавируса, которая бушует в мире. Закрытие развлекательных заведений из-за коронавируса сильно ударило по представителям профессии Dj, но диджеи не унывают и не сидят сложа руки.Акция «Диджеи против "короны"», запущенная диджеями DJ Aleksander Kirovskiy и Dj Sergio Gareth, создана для поддержки людей, которые больше остальных устали от самоизоляции. Плюс, акция должна поддержать медиков, которым сейчас совсем тяжело."Мы обсудили сложившуюся ситуацию и решили организовать акцию с прямой трансляцией домашних выступлений. Первые два эфира были проведены в социальных сетях и получили отличный отклик, поэтому мы начали приглашать поучаствовать в акции наших друзей — известных в городе диджеев. Планируем начать собирать помощь для медиков, а затем, когда пандемия закончится, будет помогать, например, детским домам", — отметил Dj Sergio Gareth.