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Дэниел Рэдклифф прочитал главу из первой книги о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф прочитал главу из первой книги о Гарри Поттере

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Британский актер Дэниел Рэдклифф прочитал вслух первую главу из книги Джоан Роулин "Гарри Поттер и философский камень". Видео опубликовали на портале Wizarding world, посвященном серии книг.

Ранее писательница сделала в Твиттере пост, в котором сообщила о том, что запустила новый проект "Harry Potter at home". Первым участником в нем стал исполнитель главной роли в экранизации ее романов.


Каждую неделю до середины лета 17 глав "Философского камня" по очереди будут читать разные знаменитости. Среди них: Стивен Фрай (записывал аудиокниги про Гарри Поттера), Эдди Редмэйн, Дакота Фэннинг, Дэвид Бекхэм и другие.


Записи можно послушать на платформе Spotify или посмотреть видео на портале Wizarding world.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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