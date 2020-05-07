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Для работы на федеральном уровне может понадобиться стаж в регионе

Для работы на федеральном уровне может понадобиться стаж в регионе

Дополнительное квалификационное требование к руководству федеральной гражданской службы предлагает ввести группа депутатов Госдумы от КПРФ — обязательный опыт работы в российских субъектах не менее трех лет. Такой законопроект палата рассмотрит в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

«Необходимость его принятия обусловлена тем, что решения, принимаемые на федеральном уровне, зачастую не учитывают особенности и потребности регионов России», — настаивают авторы инициативы.

В качестве примеров они приводят проблемы с мусорной и пенсионной реформами, не до конца продуманные льготы по налогам.

С точки зрения парламентариев, необходимо ввести дополнительное требование в виде обязательного опыта работы на региональном уровне для кандидатов на должности категории «руководители» высшей и главной группы должностей федеральной гражданской службы.

Они надеются, что это позволит обеспечить «большую погруженность чиновников в экономические, климатические и другие особенности субъектов РФ», а в итоге — принятие более взвешенных решений, влияющих на жизнь россиян.

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По материалам: pnp.ru

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