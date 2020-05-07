Доказательство для Гааги: ВСУ обнародовали видео с российскими снайперами, снятое самими боевиками

Анастасия Иванова

Военные Операции объединенных сил (ООС) обнародовали видео действий подразделения снайперов ФСБ РФ, снятое самими российскими силовиками, во время огневого поражения украинских военных на Донбассе. Как сообщили в Штабе ООС, именно эта группа снайперов 27 февраля убила младшего сержанта ВСУ Владимира Федченко.

Имена и должности совершивших военное преступление военнослужащих РФ планируют назвать в ближайшее время, а пока передали полученное видео в СБУ — в качестве доказательных материалов российской агрессии.

Отметим, что по данным Штаба Операции объединенных сил, 7 мая вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив шестерых украинских военных. В частности, были применены запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы наших позиций велись в районе Марьинки, Старогнатовки, у Широкино, Новоселовки Второй и Авдеевки (Донецкая область), а также вблизи Новотошковского, окрестностям Орехово и Крымского (Луганская область).

Напомним, 7 мая ОБСЕ показали новейший российский беспилотник, сбитый на Донбассе. Это произошло во время онлайн-заседания Форума ОБСЕ- Украина.

