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"Двигаться постепенно вперед": Путин обозначил дальнейшие шаги по борьбе с Covid-19

"Двигаться постепенно вперед": Путин обозначил дальнейшие шаги по борьбе с Covid-19
Фото: http://kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание относительно реализации принятых шагов по борьбе с коронавирусом. В ходе своей речи он подчеркнул, что решение о введении на территории страны ограничений - "абсолютно правильное".

"Были введены ограничительные меры на практически всей территории России. Значительные полномочия переданы в территории Российской Федерации, потому что страна большая, ситуации разные. Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно. Более того - по нашему пути пошли и многие зарубежные страны", - указал Путин.

Он также подчеркнул необходимость координации принимаемых в регионах мер борьбы с коронавирусом.

"Мы сейчас переходим к достаточно важному этапу работы. И вперед забегать нельзя, чтобы нас не отбросило назад, но и топтаться на месте бессмысленно. Нужно двигаться постепенно вперед", - резюмировал глава государства.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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