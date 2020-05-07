Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дженнифер Гарнер поблагодарила Меган Маркл за публикацию ролика с сыном Арчи

Дженнифер Гарнер поблагодарила Меган Маркл за публикацию ролика с сыном Арчи

Вчера 38-летняя Меган Маркл трогательно поздравила своего сына Арчи с первым днем рождения. По этому случаю герцогиня Сассекская записала с малышом милое видео, в котором читает ему детскую книгу под названием "Утка, кролик". Разместить его Меган решила в аккаунте некоммерческой организации Save The Children UK, которая помогает детям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Маркл последовала примеру других звезд и по инициативе голливудских звезд Дженнифер Гарнер и Эми Адамс присоединилась к флешмобу, в рамках которого известные личности читают детям книги. Вчера Гарнер также опубликовала в инстаграме ролик Меган с сыном, поблагодарила ее за привлечение внимания к проблеме, а также поздравила малыша с днем рождения.


Дженнифер Гарнер

Дорогие Меган и Гарри, спасибо вам за то, что присоединились к нашей акции в первый день рождения вашего замечательного сына! Мы польщены и благодарны, что для этих целей вы выбрали именно платформу Save The Children и тем самым привлекли внимание людей к работе этой организации, помогли накормить и обучить детей, которые отчаянно в этом нуждаются. Приятно смотреть, как вы с любовью читаете Арчи книгу, а малыш с умным взглядом переворачивает ее страницы. Спасибо вам за этот значимый поступок и открывшиеся перспективы. Всего самого лучшего, Джен,

— написала Гарнер под роликом.


Меган Маркл с сыном Арчи

Эми Адамс также выразила искреннюю благодарность Меган Маркл. В сторис она опубликовала видео, в котором призналась, что очень любит эту книгу, а также поздравила малыша Арчи с первым днем рождения.

Новое видео Меган Маркл с сыном уже активно обсуждается в сети. Многие интернет-пользователи с умилением заметили, что в ролике герцогиня нежно называет малыша его сокращенным именем Арч. Другие убеждены, что книгу "Утка, кролик" Арчи подарила телеведущая Опра Уинфри. Дело в том, что ранее она обещала, что будет снабжать библиотеку мальчика новыми книгами, — такие подарки Опра делает всем людям, которые ей очень дороги.


 


Кстати, еще до Меган Маркл и ее сына к акции Save The Children с прочтением книг уже присоединились многие голливудские звезды. Так, книги малышам в инстаграме уже прочитали Джуд Лоу, Хелен Миррен, Эдди Редмэйн и многие другие.


 



 


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сила цвета: как одежда поможет в любви, работе и привлечении удачи
Сила цвета: как одежда поможет в любви, работе и привлечении удачи
Российское движение школьников и киностудия "Династия" запустили проект "Дети войны"
Российское движение школьников и киностудия "Династия" запустили
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
Москва направит 7,3 млрд рублей на строительство нового технопарка
Москва направит 7,3 млрд рублей на строительство нового технопарка
В России отметили рост числа случаев COVID-19 за сутки
В России отметили рост числа случаев COVID-19 за сутки
Экспорт нефти снова станет рентабельным для России в следующем году
Экспорт нефти снова станет рентабельным для России в следующем году
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23
Обмен «Вебмани» на «Приват24» в сервисе «7pay»
Обмен «Вебмани» на «Приват24» в сервисе «7pay»
Кабмин обсудит усовершенствование деятельности полиции
Кабмин обсудит усовершенствование деятельности полиции
Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил расследование
Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил

Топ на сегодня

"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса
Путин установил страховые гарантии для медиков в условиях борьбы с Covid-19
Путин установил страховые гарантии для медиков в условиях борьбы
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Еще по теме

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл показали малыша Арчи
Дженнифер Гарнер, Дакота Фаннинг и Оливия Уайлд на гала-вечере Save the Children Illumination
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили королеву Елизавету II с днем рождения