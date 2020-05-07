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Еще раз о пользе сна: пять биоэнергетических причин вовремя ложиться и вставать

Еще раз о пользе сна: пять биоэнергетических причин вовремя ложиться и вставать

Каждый ученый или врач скажет вам о том, что сон — основа всего. Эксперты в области биоэнергетики согласны, что человек, который вовремя встает и ложится, более удачлив и здоров.

Энергетика человека довольно гибкая, но она подвержена большому воздействию негативного характера. Источников негатива в нашей жизни порой намного больше, чем источников позитива, но это не значит, что вы не можете обойти стороной всё плохое. Для этого достаточно прибавить к эмоциональному арсеналу немного оптимизма, желания и умения справляться с тревогой. А еще — вовремя высыпаться.


Вы более удачливы

Ваше сознание во время сна очищается от негативных мыслей. Вспомните, как вы весь вечер думали о какой-то проблеме, а утром все встало на свои места, обнаружилось решение или выход. Наше сознание словно начинает всё с чистого листа. Вся усталость, обиды, негатив — всё это остается во вчерашнем дне.

Из-за этого начинать утро и настраивать себя на позитивный лад значительно проще. Как известно, день становится более удачным и приятным, если вы выспались и чувствуете себя хорошо.

Ваши чакры открыты


С самого утра, когда вы выспались и чувствуете себя хорошо, ваши чакры открыты и принимают энергию Вселенной. Именно поэтому утренние медитации — самые сильные и самые благотворно влияющие на здоровье и настроение. Стоит отметить, что чакры остаются в более активном состоянии на протяжении всего дня.

Пока чакры открыты, можно медитировать, а также заниматься йогой, легкими физическими упражнениями. Обязательно необходимо выпить стакан воды, чтобы активизировать внутренние процессы в организме. Это еще лучше отразится на энергетике.

Плохие прогнозы сбываются реже

Грубо говоря, если гороскоп или лунный календарь говорят вам, что вы сегодня или в течение недели будете подвержены опасности и влиянию негативной энергии, то человек, который ложится и встает вовремя, сможет снизить это негативное влияние планет.

Точно так же будут работать и негативные приметы. Если вы рассыпете соль, примета не сработает, потому что вы позитивны, ваше биополе очень сильно и готово отражать проблемы.

Вы надежно защищены


Ваше биополе очень сильное, а это значит, что ни энергетические вампиры, ни другие токсичные люди не смогут вам навредить. Им будет гораздо сложнее воспользоваться вами, поэтому будет меньше вероятность подвергнуть себя опасности при общении с тем, кто отрицательно к вам настроен.

Высыпаясь, вы также защищаете себя от сглаза, порчи и других негативных воздействий. Во враждебной или неприятной среде находиться становится проще. Человеку, который выспался, легче преодолевать препятствия.

Вы излучаете позитив

Позитивную и ничем не затронутую энергетику легче воспринимают окружающие люди, поэтому их проще расположить к себе или даже влюбить в себя. Старайтесь высыпаться, чтобы нравиться окружающим и быть неотразимыми.

Конечно, для достижения максимального эффекта придется соблюдать режим не один день, но уже с первого дня результаты будут вполне ощутимыми. Если вы хотите, чтобы вас любили, спите правильное количество времени, вовремя ложась и вставая.

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По материалам: dailyhoro.ru

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