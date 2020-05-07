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Евросоюз подготовит новый план Маршалла для Балкан

Евросоюз подготовит новый план Маршалла для БалканФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Евросоюз выделит 3,3 миллиарда евро балканским странам для борьбы с коронавирусом, а также подготовит инвестиционный план, который называют новым планом Маршалла. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, 6 мая в режиме видеоконференции прошел саммит Евросоюза и балканских стран. По итогам заседания ЕС выразил поддержку европейской перспективе Балкан, однако не прокомментировал возможность присоединения этих государств к Евросоюзу. Как пояснили изданию европейские источники, Франция, Нидерланды и Германия выступили против включения в итоговый документ формулировок о расширении ЕС, отметив, что пока для этого время не пришло.

Помимо материальной помощи, европейские лидеры призвали Еврокомиссию выйти к осени с мощным инвестиционным планом для Балкан, целью которого было бы восстановление экономики региона и укрепление его связей с ЕС.

Этот документ неофициально называют новым планом Маршала. Как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, именно в этом и заключается суть плана, который Евросоюз подготовит к осени. В свою очередь лидеры ЕС требуют прогресса в сфере верховенства закона и проведения реформ, а также с приверженность ценностям, правилам и стандартам Евросоюза.

В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять новый план Маршалла в связи с пандемией коронавируса. Она заявила о необходимости инвестировать миллиарды евро в экономику Европы для того, чтобы «предотвратить катастрофу в будущем».

Принятый в 1948 году план Маршалла предполагал помощь Европе со стороны США на миллиарды долларов. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную Второй мировой войной.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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