Facebook удалила многоязычную сеть российской пропаганды

Алексей Вольцев

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook в апреле ликвидировала крупную сеть связанных с Россией аккаунтов и страниц, которые вели вредоносную деятельность. Об этом говорится в сообщении компании.Всего в апреле Facebook удалила восемь вредоносных сетей. Две из них - из России и Ирана - вели международную деятельность, остальные шесть - из США, Грузии, Мьянмы и Мавритании - вели деятельность внутри своих стран. Всего Facebook удалила 732 аккаунта, 793 страницы, 200 групп и 162 Instagram-аккаунта.Из них с Россией были связаны 91 аккаунт, 46 страниц, 2 группы и 1 Instagram-аккаунт. У страниц было около 267300 подписчиков, в группах - около 2100 участников, у Instagram-аккаунта - 800 подписчиков. На рекламу в Facebook сеть потратила около $3150.Сеть создавала посты на русском языке, английском, немецком, испанском, французском, венгерском, сербском, грузинском, индонезийском и фарси. Деятельность была направлена на множество регионов мира. Темы, которые эксплуатировала сеть, включали в себя войну на Донбассе и в Сирии, аннексию Крыма, НАТО, выборы в США и пандемию коронавируса.Аккаунты велись из России, оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, где вредоносной деятельностью занимались медиаорганизации NewsFront и SouthFront.Facebook отметила, что постоянно занимается борьбой с дезинформационными кампаниями. Они направлены на манипуляцию общественным мнением, включая влияние на выборы. В 2019 году во всем мире было ликвидировано 50 таких сетей. За несколько лет команда Facebook, которая занимается этим, выросла до 200 человек. Это как специалисты по кибербезопасности и разработчики, так и юристы, журналисты-раследователи и ученые.