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Фонд Оксаны Федоровой выпустил аудиокнигу о подвигах детей в годы войны

Фонд Оксаны Федоровой выпустил аудиокнигу о подвигах детей в годы войны
РИА Новости. В честь 75-летие Великой Победы благотворительный фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!" выпустил аудиоверсию книги-трилогии "Маленькие герои большой войны", посвященной теме детского героизма в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"В войне принимали участие более 400 тысяч детей и подростков, 35 тысяч из них награждены орденами и медалями. Наш общий долг — восстановить из небытия имена маленьких героев и историческую правду о бессмертном подвиге, который они совершили в борьбе с врагом ради Великой Победы", — комментирует проект Оксана Федорова.

В аудиокнигу вошло 75 рассказов, в записи которых приняли участие: Оксана Федорова, Сергей Миронов, Дмитрий Харатьян, Леонид Кулагин, Станислав Дужников, Александр Олешко, Елена Захарова, Дмитрий Миллер и другие. Всего более 30 известных актеров, артистов, общественных деятелей, а также волонтеры и студенты московских вузов.


проект, направленный на сохранение исторический памяти о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи.

"РИА Новости" и радио Sputnik выступают официальными информационными партнерами проекта.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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