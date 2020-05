Генерал-майор Сергей Липовой дал оценку смоделированному сбросу термоядерной бомбы на Москву

Вадим Карасев

Что будет с Россией, если Вашингтон сбросит на Москву бомбу термоядерного характера в 100 мегатонн, решили пофантазировать в издании We Are The Mighty. Последнее даже обнародовало карту с распространением радиоактивного заражения после такого удара по российской территории. Современные технологии это позволяют. Эксперт объяснил, зачем в США решили “перетряхнуть” страшилки времен холодной войны.

Ситуацию прокомментировал генерал-майор Сергей Липовой, герой РФ, возглавляющий президиум организации «Офицеры России». Он отметил, что моделирование тех или иных ситуаций непрерывно происходит не только в Штатах, но и в России. Современный уровень развития технологий позволяет сформировать крайне реалистичные последствия ядерных ударов. И ничего необычного в этом нет, как и в том, что РФ является главным врагом Вашингтона, полагает эксперт.

Липовой расценивает публикацию американского издания, как очередную попытку бряцания оружием. Рассчитанную при этом даже не на Россию, а на избирателей в США. Генерал-майор подчеркнул, что Штаты сегодня числятся в лидерах по зараженным коронавирусной инфекцией. Обстановка в стране ежедневно накаляется, а значит и доверие к властям стремится к нулю. На этом фоне американцам напоминают, что у их страны есть и иной враг, которого власти уже готовятся побеждать.

Он напомнил, что именно Россия всегда была и по сей день остается мощнейшей ядерной державой, отмечает МК.

