Гигантские азиатские шершни проникли в Северную Америку

Вадим Карасев

На территории Канады и США были замечены особи азиатского вида шершней Vespa mandarinia, самого крупного среди всех шершней. Если такой шершень жалит человека, тот испытывает сильную боль, но особенно опасны азиатские шершни для медоносных пчел. В конце прошлого года об инвазивном виде говорили специалисты, а теперь статья о нем появилась в «Нью-Йорк Таймс».

Обычный ареал Vespa mandarinia охватывает Китай, Корею, Японию, Лаос, Таиланд, Камбоджу, Мьянму, Вьетнам, Непал, Индию и Шри-Ланку. В России представители этого вида встречаются в Приморском и Хабаровском краях и в Еврейской автономной области. В Японии они известны под названием судзумебати (雀蜂) — «воробей-пчела». Длина тела шершня составляет в среднем 4,5 сантиметра, а размах крыльев – 7,5 сантиметра. Матки крупнее рабочих особей и самцов, они достигают длины в 5 сантиметров. Длина жала у азиатского гигантского шершня достигает 6 миллиметров (у медоносной пчелы длина жала — всего 1,5 мм). Жало вводит в тело жертвы яд, среди компонентов которого есть цитолитическое вещество мастопаран и нейротоксин мандаратоксин. Хотя от одного шершня человек не может получить смертельную дозу нейротоксина, если одновременно ужалят несколько шершней, можно погибнуть. Риск увеличивается при индивидуальной высокой чувствительности к токсину шершня. Обычно в Японии ежегодно при нападении шершней гибнет от 12 до 26 человек, в некоторые годы число жертв доходило до пятидесяти.

Гнезда азиатских шершней располагаются под землей, часто среди подгнивших корней деревьев или в брошенных норах грызунов. Численность шершней в одной семье может достигать трехсот. Питаются они как другими насекомыми, так и сладким древесным соком, часто нападают на пчелиные семьи. Своими мощными челюстями шершни расчленяют пчел и относят грудную часть пчелы, где находятся самые массивные мышцы, в свое гнездо, чтобы кормить личинок белковой пищей. Шершни способны полностью погубить жителей улья.

В сентябре прошлого года азиатские шершни впервые были замечены в канадской провинции Британская Колумбия, а вскоре их встретили в штате Вашингтон, где они уже напали на одну из пасек. Шершни относились к японскому подвиду (Vespa mandarinia japonica). Одна колония шершней была найдена на канадском острове Ванкувер. В новом сезоне энтомологи из департамента сельского хозяйства штата начали выслеживать шершней на своей территории, надеясь, что еще не упущено время, когда можно предотвратить распространение инвазивного вида в США. Поскольку в подземных гнездах шершней поддерживается температура 30 °C, для их поисков используются тепловизоры. Также энтомологи применяют ловушки со сладкой приманкой, которые позволяют обнаружить перезимовавших самок, обычно питающихся сладким соком, вытекающим из трещин на коре дубов. К попавшей в ловушку самке ученые планируют прикреплять радиометку, чтобы проследить путь до ее гнезда. Большинство насекомых не могут летать с радиомаячками, но азиатские шершни настолько крупны, что способны выдержать дополнительную нагрузку.