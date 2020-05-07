«Гинекологический» скандал в Одессе: дело закрыли, не увидев состава преступления

Анастасия Иванова

В Одессе закрыли резонансное дело об установлении скрытой видеокамеры в гинекологическом кабинете одного из медучреждений, видео с которой «заливали» на порносайт.

Об этом ФАКТАМ" сообщил информированный источник в региональном главке Нацполиции. Это было решение следователя полиции, который не увидел в деяниях фигурантов ничего уголовно наказуемого.

Более того, следователь обратился в суд с ходатайством об отмене ареста имущества (вещдоков), изъятого при обыске в указанном кабинете.

Однако следственный судья Юлия Федулеева не удовлетворила ходатайство следователя и вынесла соответствующее постановление, которое не подлежит отмене.

Как сообщили эксперты, изначально следователь классифицировал деяния и открыл производство не по той статье УК — по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Именно поэтому появилась возможность несколько месяцев спустя практически беспрепятственно закрыть производство «за отсутствием состава преступления».

В Уголовном кодексе Украины существуют другие статьи, которые конкретно характеризуют деяния фигурантов. Ведь изначально речь шла о необходимости расследования факта размещения в интернете видеозаписей гинекологических процедур, сделанных в медучреждении.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что главврач медучреждения на своей странице в Facebook разместил пост, в котором подчеркнул, что данное ЧП не имеет отношения к их больнице.