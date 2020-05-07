Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Главред StarHit об острых темах и социализации детей с особенностями развития

Главред StarHit об острых темах и социализации детей с особенностями развития

Главред StarHit об острых темах и социализации детей с особенностями развития
Большой резонанс вызвала статья StarHit о возможном синдроме Аспергера у Гном Гномыча, любимца аудитории и сына продюсера Яны Рудковской и легендарного фигуриста Евгения Плющенко. Именно так — Гном Гномыч — называют родители маленького Сашу в созданном для мальчика почти с рождения аккаунте в соцсетях.


Мы — таблоид, мы пишем о знаменитостях, а еще находим темы, которые интересны буквально всем. Мы стараемся быть смелыми в обсуждении тех историй, о которых важно и нужно говорить. Зачастую именно таблоиды выполняют функцию «общественных контролеров», не давая сильным мира сего жить без оглядки на интересы социума. А бывает так, что именно таблоиды формируют мнение масс, первыми берясь за обсуждение неоднозначных поступков героев наших публикаций. Тех людей, на которых из-за их известности ложится и дополнительный груз ответственности перед аудиторией.


И даже в самых острых и громких статьях мы неукоснительно придерживаемся правила: не оскорблять личного достоинства человека, о котором говорим.

Мы всегда ратуем за то, чтобы у редакции была свобода действий, в том числе право на публикацию материалов, затрагивающих актуальные социальные темы. Так, мы считаем важным говорить о социализации детей с особенностями развития, не боясь и не испытывая смущения.

Каждый день мы пишем о наших героях, а маленький Саша Плющенко, несомненно, им является. Несмотря на юный возраст, он уже многого достиг. Шоу с его участием популярны у зрителей, а сам он вместе с родителями — частый гость светских мероприятий и герой реалити-шоу.

Опыт известного человека или методы воспитания в звездных семьях читатель нередко примеряет на себя, вдохновляясь или осуждая. Одни ищут объяснения успехов в особенностях развития ребенка, другие — обсуждают принципы воспитания будущих чемпионов. В любом случае, затронутая тема важна для тысяч родителей, которые в реальности сталкиваются с огромными проблемами в успешной социализации своих детей.

В случае с нашумевшей публикацией статья не являлась мнением редакции StarHit или авторским материалом наших сотрудников — первоисточником было другое издание. Но мы в StarHit не считаем синдром Аспергера чем-то обидным, а предположение о болезни — оскорблением. И для нас важно, чтобы так перестали считать и наши герои, и наши читатели.

Дискуссия, возникшая в обществе, доказывает, что всем нам еще предстоит много работать над этим. В ближайшее время мы инициируем серию материалов о тех героях, которые своим примером и своей историей могут помочь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. Мы хотим, чтобы в нашем обществе стало больше терпимости и понимания, и постараемся внести в это свой посильный вклад.

Фото: iStock/Gettyimages.ru 

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

СМИ узнали: Кейт Бланшетт может сняться в фильме по игре "Borderlands"
СМИ узнали: Кейт Бланшетт может сняться в фильме по игре "Borderlands"
В ООН призвали стороны конфликта на Донбассе отменить карантин
В ООН призвали стороны конфликта на Донбассе отменить карантин
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
В Таиланде могут начать второй этап ослабления ограничений из-за COVID-19
В Таиланде могут начать второй этап ослабления ограничений из-за
СМИ: Виктория Боня живет в домике для прислуги, где ее приютили сестры-филиппинки
СМИ: Виктория Боня живет в домике для прислуги, где ее приютили
Врач дала совет, как сохранить кожу рук при использовании антисептика
Врач дала совет, как сохранить кожу рук при использовании антисептика
Главред StarHit об острых темах и социализации детей с особенностями развития
Главред StarHit об острых темах и социализации детей с особенностями
Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса
Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса
Россиян порадуют путешествиями во времени и рецептом идеального бургера
Россиян порадуют путешествиями во времени и рецептом идеального
«Короновирус выдыхается»: события ночи 7 мая — EADaily
«Короновирус выдыхается»: события ночи 7 мая — EADaily
«Ожидаем, что нас уже скоро пригласят» — Украина просится в НАТО
«Ожидаем, что нас уже скоро пригласят» — Украина просится в НАТО
Дэниел Рэдклифф прочитал главу из первой книги о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф прочитал главу из первой книги о Гарри Поттере

Топ на сегодня

В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком
В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком
В России число инфицированных Covid-19 приблизилось к 166 тысячам
В России число инфицированных Covid-19 приблизилось к 166 тысячам
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса

Еще по теме

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской появился на обложке российского глянца
3-летний сын Рудковской и Плющенко отказывается сниматься бесплатно
У сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко подозревают психическое расстройство
"Очаровательный Гном Гномыч": сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал на страницах американского глянца