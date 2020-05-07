Главред StarHit об острых темах и социализации детей с особенностями развития

Анастасия Иванова

Большой резонанс вызвала статья StarHit о возможном синдроме Аспергера у Гном Гномыча, любимца аудитории и сына продюсера Яны Рудковской и легендарного фигуриста Евгения Плющенко. Именно так — Гном Гномыч — называют родители маленького Сашу в созданном для мальчика почти с рождения аккаунте в соцсетях.





Мы — таблоид, мы пишем о знаменитостях, а еще находим темы, которые интересны буквально всем. Мы стараемся быть смелыми в обсуждении тех историй, о которых важно и нужно говорить. Зачастую именно таблоиды выполняют функцию «общественных контролеров», не давая сильным мира сего жить без оглядки на интересы социума. А бывает так, что именно таблоиды формируют мнение масс, первыми берясь за обсуждение неоднозначных поступков героев наших публикаций. Тех людей, на которых из-за их известности ложится и дополнительный груз ответственности перед аудиторией.





И даже в самых острых и громких статьях мы неукоснительно придерживаемся правила: не оскорблять личного достоинства человека, о котором говорим.

Мы всегда ратуем за то, чтобы у редакции была свобода действий, в том числе право на публикацию материалов, затрагивающих актуальные социальные темы. Так, мы считаем важным говорить о социализации детей с особенностями развития, не боясь и не испытывая смущения.

Каждый день мы пишем о наших героях, а маленький Саша Плющенко, несомненно, им является. Несмотря на юный возраст, он уже многого достиг. Шоу с его участием популярны у зрителей, а сам он вместе с родителями — частый гость светских мероприятий и герой реалити-шоу.

Опыт известного человека или методы воспитания в звездных семьях читатель нередко примеряет на себя, вдохновляясь или осуждая. Одни ищут объяснения успехов в особенностях развития ребенка, другие — обсуждают принципы воспитания будущих чемпионов. В любом случае, затронутая тема важна для тысяч родителей, которые в реальности сталкиваются с огромными проблемами в успешной социализации своих детей.

В случае с нашумевшей публикацией статья не являлась мнением редакции StarHit или авторским материалом наших сотрудников — первоисточником было другое издание. Но мы в StarHit не считаем синдром Аспергера чем-то обидным, а предположение о болезни — оскорблением. И для нас важно, чтобы так перестали считать и наши герои, и наши читатели.

Дискуссия, возникшая в обществе, доказывает, что всем нам еще предстоит много работать над этим. В ближайшее время мы инициируем серию материалов о тех героях, которые своим примером и своей историей могут помочь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. Мы хотим, чтобы в нашем обществе стало больше терпимости и понимания, и постараемся внести в это свой посильный вклад.

Фото: iStock/Gettyimages.ru