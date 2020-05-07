Госиспытания новейшего БТР "Бумеранг" завершатся в 2021 году

Анастасия Иванова

Государственные испытания новейшей российской колесной боевой платформы "Бумеранг" завершатся в 2021 году, идет подготовка к ее серийному производству, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что госиспытания перспективных боевых машин "Курганец-25" и "Бумеранг" планируется завершить в 2022 году.

"Сейчас на производственных площадях "ВПК" идет сборка новых опытных образцов "Бумеранга" для проведения государственных испытаний, которые планируется завершить в следующем году", - сказал Красовицкий.

По его словам, в настоящее время на дочерних предприятиях "ВПК" идет обновление и подготовка производственной базы, что позволит начать серийное производство "Бумерангов" в любых количествах, которые потребуются Минобороны РФ, как только завершатся госиспытания этой платформы.