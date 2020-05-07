Хазин предложил отправить в отставку Силуанова

Вадим Карасев

По мнению известного экономиста Михаила Хазина, министра финансов Антона Силуанова пора отправить в отставку. Такое заявление Хазин сделал на своем официальном сайте, комментируя интервью Силуанова по поводу того, что рубль не является мировой резервной валютой и раздавать «вертолетные деньги» мы не можем.

Хазин подчеркнул, что министра финансов нельзя назвать государственным деятелем после таких высказываний, так как он даже противоречит своему прямому начальству – Белоусову. Российский экономист отметил, что Антон Силуанов вероятнее всего в этом случае выступает от своей либеральной партии.

По мнению Хазина, министр финансов категорически не относит рубль к резервной валюте, и его партия согласна с ним. А хороший государственный деятель сделал бы все, чтобы денежные средства страны стали резервными в мире. Для этого достаточно делать рублевые инвестиции в экономику. В связи с этим Силуанова можно назвать лишь «наемным менеджером либеральной команды», заключил Хазин.