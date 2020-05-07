Хлоя Севиньи поделилась первой фотографией новорожденного сына и рассекретила его имя

Вадим Карасев

Вчера стало известно, что 45-летняя Хлоя Севиньи впервые стала мамой, — актриса родила сына от своего бойфренда, арт-директора нью-йоркской галереи Karma Art Синиши Маковича. А сегодня она нарушила молчание в инстаграме после родов, опубликовав первый семейный снимок.

Хлоя запечатлела себя с ребенком на руках и рядом с его отцом. Актриса рассказала, что сына они решили назвать Ваней.Добро пожаловать в мир, Ваня Севиньи Макович. Родился 2 мая в Нью-Йорке. Хочу поблагодарить всех сотрудников Mt. Sinai East за храбрость, настойчивость и доброту, а особенно медсестер за то, что они такие обходительные и терпеливые. Да благословит Бог все семьи, ожидающие рождения детей в это время, — написала Хлоя в соцсети.





Хлоя Севиньи с сыном Ваней и бойфрендом Синишей Маковичем

Пандемия коронавируса, надо сказать, омрачила беременность звезды, которая незадолго до родов рассказывала журналистам, как ее охватила паника, когда она узнала, что Синишу могут не пустить к ней во время родов.

Пол ребенка пара не стала узнавать заранее, пожелав узнать об этом в момент появления малыша на свет.







