Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Хлоя Севиньи поделилась первой фотографией новорожденного сына и рассекретила его имя

Хлоя Севиньи поделилась первой фотографией новорожденного сына и рассекретила его имя

Хлоя Севиньи поделилась первой фотографией новорожденного сына и рассекретила его имя

Вчера стало известно, что 45-летняя Хлоя Севиньи впервые стала мамой, — актриса родила сына от своего бойфренда, арт-директора нью-йоркской галереи Karma Art Синиши Маковича. А сегодня она нарушила молчание в инстаграме после родов, опубликовав первый семейный снимок.

Хлоя запечатлела себя с ребенком на руках и рядом с его отцом. Актриса рассказала, что сына они решили назвать Ваней.Добро пожаловать в мир, Ваня Севиньи Макович. Родился 2 мая в Нью-Йорке. Хочу поблагодарить всех сотрудников Mt. Sinai East за храбрость, настойчивость и доброту, а особенно медсестер за то, что они такие обходительные и терпеливые. Да благословит Бог все семьи, ожидающие рождения детей в это время, — написала Хлоя в соцсети.


Хлоя Севиньи с сыном Ваней и бойфрендом Синишей Маковичем

Пандемия коронавируса, надо сказать, омрачила беременность звезды, которая незадолго до родов рассказывала журналистам, как ее охватила паника, когда она узнала, что Синишу могут не пустить к ней во время родов.

Пол ребенка пара не стала узнавать заранее, пожелав узнать об этом в момент появления малыша на свет.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Татьяна Васильева раскрыла результат теста на коронавирус
Татьяна Васильева раскрыла результат теста на коронавирус
Хлоя Севиньи поделилась первой фотографией новорожденного сына и рассекретила его имя
Хлоя Севиньи поделилась первой фотографией новорожденного сына и
В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19
В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19
«Первый канал» назвал безосновательной высылку корреспондента из Белоруссии
«Первый канал» назвал безосновательной высылку корреспондента
Лазурит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Лазурит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки
Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать
Евросоюз подготовит новый план Маршалла для Балкан
Евросоюз подготовит новый план Маршалла для Балкан
Россия почти достигла сокращений нефтедобычи по условиям ОПЕК+
Россия почти достигла сокращений нефтедобычи по условиям ОПЕК+
Художник показал, как со временем изменилась внешность Дженнифер Лопес, Брэда Питта, Дженнифер Энистон и других звезд
Художник показал, как со временем изменилась внешность Дженнифер
Швеции посулили выгоду из-за отказа от карантина
Швеции посулили выгоду из-за отказа от карантина
"Двигаться постепенно вперед": Путин обозначил дальнейшие шаги по борьбе с Covid-19
"Двигаться постепенно вперед": Путин обозначил дальнейшие шаги по
Отец Бритни Спирс запрещает ей рожать от бойфренда
Отец Бритни Спирс запрещает ей рожать от бойфренда

Топ на сегодня

Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
МОЗ дал добро на клинические испытания украинского препарата против COVID-19
МОЗ дал добро на клинические испытания украинского препарата против
Топ-10 популярных песен про коронавирус
Топ-10 популярных песен про коронавирус
В Сербии военные из России продезинфицировали 16 объектов
В Сербии военные из России продезинфицировали 16 объектов

Еще по теме

45-летняя Хлоя Севиньи впервые стала мамой
Хлоя Севиньи сфотографировалась для обложки глянца на девятом месяце беременности
Беременная Хлоя Севиньи прокомментировала запрет на партнерские роды в Нью-Йорке: "Это очень печально"
45-летняя Хлоя Севиньи беременна первенцем