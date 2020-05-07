Художник показал, как со временем изменилась внешность Дженнифер Лопес, Брэда Питта, Дженнифер Энистон и других звезд

Вадим Карасев

Следы фотошопа на снимках звезд шоу-бизнеса обычно вызывают волну осуждения, но только не в случае с мастером ретуши Ардом Гелинком. Он создал (и продолжает создавать!) серию ретроспективных коллажей, посвященных известным людям. На его фотоработах Дженнифер Лопес, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Деми Мур, Хью Грант, Джастин Бибер и другие звезды "запечатлены" рядом с собой в детстве, юности или начале карьеры.

Гелинк создал свой собственный стиль, а умелое использование инструментов фотошопа позволило ему органично совместить разные снимки. На работы Арда обратили внимание уже многие пользователи соцсетей. Глядя на его работы, можно не только вспомнить прошлое, но и увидеть результат борьбы звезд с возрастом. И многие из них в этой борьбе выигрывают.





Дженнифер Лопес





Брэд Питт





Джулия Робертс





Дженнифер Энистон





Анджелина Джоли





Леонардо ДиКаприо





Селена Гомес





Криштиану Роналду





Сандра Баллок





Мэрайя Кэри





Джордж Клуни





Дэвид Бекхэм





Королева Елизавета II





Джастин Тимберлейк





Николь Кидман





Дуэйн Джонсон





Джимми Фэллон





Кейт Уинслет





Дэниел Крейг





Брюс Уиллис





Опра Уинфри





Джастин Бибер





Король Нидерландов Виллем-Александр





Риз Уизерспун





Пинк





Эмма Уотсон





Деми Мур





Хью Грант





Эми Шумер





Дэниел Рэдклифф





Леди Гага





Роберт Де Ниро





Аль Пачино