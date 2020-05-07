Илону Маску и Граймс придется выбрать новорожденному сыну другое имя. Их вариант противоречит закону

Вадим Карасев

В начале мая 32-летняя певица Граймс и 48-летний миллиардер Илон Маск стали родителями. У звездной пары родился сын, которого они назвали необычным именем X Æ A-12. Узнав об этом, многие подумали, что это шутка, но позже Граймс подтвердила, что они с Илоном действительно назвали малыша именно так.

Однако официально зарегистрировать сына под именем X Æ A-12 молодые родители, вероятнее всего, не смогут. На днях адвокат изобретателя и генерального директора компании Tesla Дэвид Гласс заявил, что у Илона и Граймс могут возникнуть проблемы с получением свидетельства о рождении на территории Калифорнии. Дело в том, что по законам штата в имени ребенка должны содержаться только буквы английского алфавита.





Илон Маск с новорожденным сыном

В Калифорнии при регистрации имени ребенка допускается использование только 26 букв английского алфавита. Таким образом, цифры, диакритические знаки и любые другие символы и смайлы эмоджи оказываются под запретом,

— объяснил Гласс.

Дэвид уточнил, что Илон и Граймс могут попробовать зарегистрировать малыша под именем X Æ A-12, однако местные власти точно откажутся выдавать им свидетельство о рождении, причем обжалование этого решения с высокой долей вероятности не увенчается успехом.

Судя во всему, теперь звездной паре придется придумывать для новорожденного сына новое имя, состоящее исключительно из букв английского алфавита. Интернет-пользователи уже шутят, что теперь первоначальный вариант X Æ A-12 станет для малыша лишь милым домашним прозвищем.





Новорожденный сын Илона Маска и Граймс (фото сделано с использованием фильтра из инстаграма)

Напомним, Граймс объяснила смысл необычного имени сына. В твиттере певица написала, что X означает "неизвестную переменную", Æ - это ее "эльфийское написание Ai" (что значит любовь и/или искусственный интеллект), A-12 — это отсылка к самолету, который является "предшественником SR-17" (их с Илоном любимого самолета).

Еще до рождения малыша Граймс также рассказывала, что их ребенок сам сможет выбрать себе гендерную принадлежность. Пол малыша будет оставаться неопределенным, пока он сам не примет решения на этот счет, а до тех самых пор в общении с ребенком будет использоваться местоимение "они" вместо "он" или "она".

Новорожденный малыш стал первенцем для канадской инди-поп-певицы и шестым для Илона Маска. У бизнесмена также есть пятеро сыновей от первой супруги Жюстин Уилсон.





Граймс