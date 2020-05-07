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Илону Маску указали на невозможность назвать новорожденного сына странным именем

Илону Маску указали на невозможность назвать новорожденного сына странным именемИлон Маск и ГраймсФото: Theo Wargo / Getty Images for Huffington Post

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) не смогут назвать новорожденного сына странным именем X Æ A-12. Об этом в комментарии People рассказал юрист Дэвид Гласс (David Glass), занимающийся семейным правом.

Он указал, что это не нелегально по законам штата Калифорния, где прошли роды, но власти не примут такое имя в официальных документах. «В Калифорнии можно использовать только 26 букв английского языка в имени ребенка», — подчеркнул Гласс.

По словам юриста, единственным исключением может служить апостроф, надстрочный знак в виде запятой, остальные символы невозможно ввести в систему. Он уверен, что если в свидетельстве о рождении родители укажут X Æ A-12, то документ откажутся принимать и попросят заполнить заявку заново.

«У них будет возможность обжаловать отказ в принятии свидетельства о рождении, но маловероятно, что их возражения примут, потому что, опять, это Калифорния, в котором не принято использование символов», — заключил Гласс.

Ранее пользователи Twitter обсудили необычное имя, которое Маск и Граймс дали своему ребенку. В сети стали шутить о том, как будет отличаться жизнь ребенка пары от жизни его сверстников, а также сравнили его с пришельцем и роботом.

Маск и Граймс стали родителями в начале мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Они находятся в отношениях с весны 2018 года. Певица объясняла значение имени сына. По ее словам, X в имени — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

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По материалам: lenta.ru

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