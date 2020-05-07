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Именитые украинские боксеры Усик и Ломаченко внесены в базу «Миротворца»

Именитые украинские боксеры Усик и Ломаченко внесены в базу «Миротворца»

Украинские боксеры и многократные чемпионы мира Василий Ломаченко и Александр Усик внесены в базу сайта «Миротворец».

Список «врагов Украины» спортсмены пополнили после выхода документального фильма о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес».

Обоих боксеров на сайте обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией. Их заклеймили как противников независимости украинского православия от контроля России.

Личные данные спортсменов и выдвинутые им обвинения поместили в раздел «Чистилище» — базу людей, которые якобы совершали антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.



Отметим, что Александр Усик и раньше никогда не радовал украинских нациков своей лояльностью к бандеровскому режиму. А в 2018 году даже собирался лично идти защищать от низ Киево-Печерскую Лавру.

Как сообщало ИА Newstes, в своем последнем интервью боксер упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот не может ничего сделать ни для развития, ни для спасения страны.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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