Инфекционист Минздрава: В России вирус будет распространяться до июня

Алексей Вольцев

В России активное распространение коронавирусной инфекции будет продолжаться до июня. Об этом сегодня, 7 мая, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами», — сказала она.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая. Не будут работать все предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта. По его словам, количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве оценивается на уровне 2−2,5% населения столицы, что составляет 300 тыс. человек.