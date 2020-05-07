Источник: Россия не намерена отвечать на высылку журналистов из Минска

Анастасия Иванова

Россия не планирует ответных мер на лишение аккредитации журналистов Первого канала в Белоруссии, выступает за создание беспрепятственных условий для работы журналистов, в первую очередь, из братской Белоруссии, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Ответные меры не планируются, потому что мы за свободу слова и за создание беспрепятственных условий для работы журналистов, в первую очередь, из братской Белоруссии", - сказал собеседник агентства.