Источник: Россия не намерена отвечать на высылку журналистов из Минска
Сегодня, 14:28 Анастасия Иванова
Россия не планирует ответных мер на лишение аккредитации журналистов Первого канала в Белоруссии, выступает за создание беспрепятственных условий для работы журналистов, в первую очередь, из братской Белоруссии, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Ответные меры не планируются, потому что мы за свободу слова и за создание беспрепятственных условий для работы журналистов, в первую очередь, из братской Белоруссии", - сказал собеседник агентства.
По материалам: ria.ru