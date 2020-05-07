Из-за коронавируса фермерские хозяйства в Ленобласти «упали» на 30 процентов

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Агропромышленный комплекс Ленобласти оказался не готов к работе в условиях эпидемии. В этом уверен президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в ТАСС, прошедшей 7 мая.

По словам Шконды, самое начало пандемии отметилось резким ростом реализации сельхозпродукции, но затем начался спад: он был вызван закрытием точек продаж и полным бездействием оптовиков — по словам эксперта, они «замерли и перестали шевелиться». Это привело к снижению выручки примерно на 30 процентов.

«Наши технологии оказались не готовы к удалённой работе, — признал глава фермерской ассоциации. — Мы не знаем, как дистанционно продавать товар, как набирать на работу сотрудников. Сейчас нам придётся полностью пересмотреть всю структуру — что, как и кому продавать».

Первый важный вывод фермеры уже сделали: пандемия показала, как важно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать её — необходимо иметь собственные перерабатывающее производства, пусть даже и на кооперативных началах, одно на несколько хозяйств. Но крестьянам их создание не потянуть, тем более в нынешних условиях.

«Это переформатирование требует государственной поддержки, так как у фермеров нет денег, — считает Михаил Шконда. — Иначе мелкие хозяйства начнут уходить в оффлайн, прятаться, продавать продукцию рядышком. Если бы переработка уже была к началу эпидемии, мы бы чувствовали себя сейчас намного лучше».

При этом фермеры свою работу не останавливали ни на один день — сейчас посевная, они трудятся без выходных. Но проблемы, связанные с ограничительными мерами, подстерегли их и здесь: негде стало купить семена, необходимые материалы, запчасти для техники. Правда, по словам Шконды, правительство региона довольно быстро отреагировало на их просьбы и ситуация уже улучшилась.

«Но осталась главная проблема — спад спроса, — вздохнул фермер. — Из-за этого нет денег — не на что купить солярку, плёнку для парников и так далее».

Весной, по словам Шконды, это особенно критично: именно сейчас сельхозпроизводители несут основные свои затраты.