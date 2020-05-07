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ЯНАО вошел в число наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу

ЯНАО вошел в число наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в пятерку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу в условиях коронавируса, сообщает правительство региона.

Рейтинг регионов по мерам поддержки предпринимателей, пострадавших из-за последствий распространения коронавирусной инфекции, представил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов. Уполномоченный оценивал оперативность приятия мер и инструменты поддержки.

"Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу", - говорится в сообщении властей ЯНАО.

Как отмечается в докладе бизнес-омбудсмена, всего шесть регионов оказывают предпринимателям прямую финансовую поддержку. На Ямале предусмотрены выплаты для социально ориентированного бизнеса до 200 тысяч рублей на компенсацию расходов, а также единовременные выплаты для индивидуальных предпринимателей в сфере бытовых услуг и для самозанятых в размере 30 тысяч рублей. На сегодняшний день средства получили 995 предпринимателей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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