Эксперт рассказал, когда восстановится туризм в Крыму

Вадим Карасев

Директор Института экономики и управления КФУ имени Вернадского Виктор Реутов дал прогноз о восстановлении туристической отрасли в Крыму.

Он считает, что ситуация с коронавирусной инфекцией нанесла серьезный удар по туристическому бизнесу полуострова. Не стоит забывать, что сфера туризма является одной из системообразующих для Крыма. На полное восстановление отрасли потребуется не менее 2-3 лет. Сейчас местным операторам и отельерам следует изменить специфику и подготовить предложения для короткого отдыха, пишет РИА Новости Крым.

Экономист считает, что уменьшится средняя продолжительность отдыха в Крыму, так как люди, семейный бюджет которых пострадал во время пандемии, не смогут позволить себе длительный отдых. Вместо традиционного двухнедельного отпуска многие предпочтут туры выходного дня. Туроператорам и отельерам нужно готовить предложения, соответствующие такому развитию событий.

Однако пока неизвестно даже состоится ли туристический сезон как таковой в этом году. Туристическая отрасль в Крыму продолжает нести убытки, которые вряд ли смогут компенсировать обещанные правительством отсрочки по налоговым платежам, отметил директор Института экономики и управления.

По словам Виктора Реутова, уже очевидно, что ситуация с коронавирусом существенно повлияет на порядок организации и проведения высокого сезона, но также она может внести изменения в осенне-зимний курортный сезон.

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