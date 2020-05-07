Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на стоимость книг

Влада Некрасова

Российские читатели после снятия ограничительных мер из-за коронавируса и с открытием книжных магазинов вернутся к бумажным книгам, которые на фоне COVID-19 в среднем подешевели, в будущем же их стоимость будет зависеть от многих факторов, в частности от себестоимости производства и расходных материалов, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты отрасли.

"Конечно, читатели вернутся к бумажным книгам. Они и сейчас от них не уходили, читатели покупают их по-прежнему в интернет-магазинах. Что будет со спросом - сейчас сказать сложно, и дело тут не только в смещении или не смещении его в сторону других видов книг - аудио- и электронных, а в целом с покупательной способностью населения. Опасения у издательства есть. По нашей оценке, спрос может упасть на 30-50%. Новинки в тестовом режиме начнем выпускать с 12 мая ограниченным количеством, будем смотреть на результаты и дальше решать, стоит продолжать это делать до масштабного открытия книжной розницы, и если да, то в каком объеме", - сообщил директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.