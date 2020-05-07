Экспорт нефти снова станет рентабельным для России в следующем году

Лидия Мартынова

Цена российской нефти марки Urals составит в среднем $ 27 за баррель в этому году, а до $ 35 вырастет в следующем. Такой среднесрочный прогноз дал Банк России. Ранее Росстат приводил данные, что в четвертом квартале 2019 года полная себестоимость экспортной нефти составляла около 15,8 тыс. рублей за тонну, что равняется сейчас почти $ 30.

Urals является основной маркой нефти, которую добывают в России и экспортируют. Банк России сделал среднесрочный прогноз о ее стоимости в докладе о денежно-кредитной политике.

В центральном банке страны считают, что во втором квартале российскую нефть будут продавать в среднем по $ 15 за баррель, в третьем — по $ 20, а в четвертом — по $ 25. За счет высоких цен в первом квартале средняя цена по году составит $ 27. Однако и она будет ниже рентабельности.

Российские нефтяные компании заявляют, что выдержат цену даже в $ 10, однако, как замечал ИА Newstes аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, это не совсем так. «Роснефть», контролирующая более 40% российской нефтедобычи и дающая более половины российского нефтяного экспорта, в последнем отчете, по итогам 2019 года, указала свои операционные затраты на добычу в размере $ 3,1 доллара на баррель, и капитальные затраты на разведку и добычу в размере $ 6,1 за баррель. Но вряд ли можно считать суммарные $ 9,2 за баррель полной себестоимостью продаваемой на экспорт нефти. Транспортировка, хранение, налоги, пошлины, акцизы, административные и коммерческие расходы надо учитывать, оценивая рентабельность нефтедобычи при текущем уровне цен», — говорил эксперт. Он указывал на то, что, по данным Росстата,

в четвертом квартале 2019 года полная себестоимость экспортной нефти составляла около 15,8 тыс. рублей за тонну: «Конечно, девальвация рубля смягчила ситуацию, и сегодня пересчитанную себестоимость можно оценить примерно в $ 29,5. Но этого все еще много. При сохранении текущей ценовой ситуации на продолжительный период нефтяным компания будет сложно сохранять рентабельность. Поддержать нефтяную отрасль можно будет либо снижением налоговых ставок, на что вряд ли пойдет правительство, либо дальнейшим ослаблением рубля. При курсе в 100 рублей за доллар нефтяники смогут долго выдерживать текущие цены на рынке. Правда, остальным секторам экономики при таком курсе станет хуже».

В Банке России прогнозируют, что выше $ 30 цены на российскую нефть поднимутся в 2021 году — до $ 35. При этом государство снова может начать делать накопления на экспорте нефти только с 2022 года, когда сырье подорожает в среднем до $ 45. По бюджетному правилу, точкой отсечения в этом году считается стоимость в $ 42,5 за баррель.

Тем временем текущая цена российской нефти Urals в Северо-Западной и Южной Европе продолжает расти, сообщает агентство Argus. Вчера она составила $ 24,7-$ 25,3 за баррель, достигнув максимальных значений с марта 2020 года. «Мировые котировки нефти выросли благодаря вступлению в силу 1 мая нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи», — сообщили в Argus.

Кроме сокращения добычи по сделке ОПЕК+, в Банке Россия прогнозируют постепенный рост цен по мере восстановления по всему миру транспортной активности, закрытию нерентабельных скважин и снижению бурения.