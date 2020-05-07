Эпидемия коронавируса пробудила черных кредиторов

Вадим Карасев

Фото: Александр Вайнштейн / «Коммерсантъ»

Эпидемия коронавируса пробудила активность так называемых черных кредиторов, предупредили в Центробанке. Регулятор зафиксировал рост активности нелегальных форекс-дилеров, которые рекламируют в сети свои услуги, передает «Интерфакс».

В ЦБ предупредили, что люди, доверившие деньги подобным компаниям, практически всегда теряют свои средства. Кредиторы же обзванивают людей и предлагают им «деньги в кредит без справок и поручительств».

Ранее стало известно, что доля должников, отказывающихся платить по кредитам из-за потери работы, достигла 30 процентов. В целом пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках.

По состоянию на четверг, 7 мая, в России выявлено более 11 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели более 177 тысяч человек.