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Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил расследование

Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил расследованиеФото: Globallookperess.com

Юный пользователь Reddit с ником kahle13 рассказал историю о том, как попытался скрыть увлечение порно от матери, однако в итоге потерпел провал. Пост юзера собрал сотни комментариев, в которых люди как выразили свое сочувствие любителю порнографии, так и осудили его.

Молодой человек рассказал, что оформил подписку на премиум-аккаунт на Pornhub, однако забыл отменить ее по окончании пробного периода. В итоге со счета юноши, история которой доступна его матери, были сняты 42 доллара. Женщина обратила внимание на эту транзакцию и поинтересовалась о ней у сына.

Пользователь Reddit начал резко отвергать, что потратил деньги на подписку, и тогда мать решила, что деньги со счета списали мошенники. Это едва не запустило участие полиции, так как женщина решила обратиться в правоохранительные органы. «Я понял, что расследование по этому делу может привести к еще большим проблемам», — посчитал юзер. Позднее он обновил пост и написал, что поговорил с матерью и все ей объяснил. «Она была расстроена, что я потратил 42 доллара на порно, но не злилась», — описал он.

В комментариях многие пользователи поддержали героя истории и заметили, что его матери стоит перестать проверять банковский счет. В то же время, многие ополчились на юношу, заметив, что тратить деньги на порно — это безрассудство.

В апреле пользовательница Reddit рассказала историю, из-за которой ее жизнь оказалась испорчена. В 2019-м она хотела анонимно опубликовать обнаженную фотографию в сообществе Gone Wild, однако не обратила внимания на одну деталь, которая в итоге выдала ее. Она начала постоянно получать предложения заняться сексом, уехала из колледжа к родителям, однако продолжила чувствовать, что эта история преследует ее.

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По материалам: lenta.ru

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